Jamie Foxx malato per il vaccino Covid? La star smentisce categoricamente

Un rappresentante del team di Jamie Foxx ha dovuto negare le voci secondo cui le condizioni di salute dell’attore sarebbero una conseguenza di un vaccino anti Covid fatto durante l’ultima produzione prima della malattia. In un comunicato rilasciato a ET, lo staff ha chiarito come l’indiscrezione lanciata da A.J. Benza sia priva di fondamento.

Abbiamo già riportato la notizia del miglioramento delle condizioni di Jamie Foxx che sarebbe già in fase di ripresa dopo essere stato ricoverato in seguito a un malore non meglio specificato.

Nelle ultime settimane si era diffusa la notizia, proposta dal giornalista A.j. Benza secondo cui Foxx sarebbe rimasto cieco e parzialmente paralizzato in seguito alla dose di vaccino anti Covid assunta sul set del suo ultimo film.

Il team di comunicazione dietro l’attore ha specificato che le dichiarazioni di Benza sono completamente inaccurate smentendo così per l’ennesima volta dei rumor infondati sulle condizioni dell’attore.

La figlia di Foxx era infatti già dovuta intervenire a proposito della salute del padre quando si era diffusa la notizia che la famiglia fosse pronta al peggio, in un momento in cui l’attore era, al contrario, già stato dimesso dalla clinica in cui è stato ricoverato.

Non è la prima volta che teorie della cospirazione più o meno verosimili e pericolose vengono diffuse sfruttando la popolarità di star del jet set e rilanciando notizie che poco o nulla hanno a che fare con la realtà.

In attesa di avere informazioni certe sulle condizioni di Foxx, che comunque dovrebbe essere già in fase di riabilitazione, vi lasciamo al trailer di God is a Bullet, film che vede protagonista l’attore di Ogni Maledetta Domenica.