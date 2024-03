Jamie Foxx svelerà i dettagli sui suoi problemi di salute:'Ma lo farò in modo divertente'

Jamie Foxx ha deciso di intrattenere i propri fan per raccontare i problemi di salute vissuti lo scorso anno. Intervenuto al pranzo di gala dell'African American Film Critics Association, Foxx ha dato qualche anticipazione sul racconto che vuole condividere, una sorta di mix tra una sincera riflessione e qualche battuta di livello.

Nonostante dal punto di vista cinematografico il 2023 sia stato un grande anno per Jamie Foxx, grazie al successo di Hanno clonato Tyrone e The Burial - Il caso O'Keefe, l'attore ha vissuto momenti drammatici a causa di problemi di salute che l'hanno costretto al ricovero in ospedale.

"Tutti vogliono sapere cos'è successo e vi dirò cos'è successo. Ma devo farlo a modo mio. Lo farò in modo divertente, saremo sul palco. Torniamo alle radici del cabaret. Si chiamerà 'Ecco cos'è successo', e conterrà tutte le cose che sono accadute, specialmente dal lato della nostra comunità. Sono saltato fuori da un'auto per salvare la borsa di questa donna nera. Non era proprio Jamie ma un clone [in realtà era proprio Jamie Foxx]".



A dicembre, Jamie Foxx ha fatto la sua prima apparizione pubblica per ritirare il Vanguard Award mentre a gennaio è tornato sul set di Back in Action con Cameron Diaz:"Sono così grato e mi commuovo. [...] Ho delle persone nella mia vita che si sono assicurate che io fossi qui perché era una situazione disperata".



Un periodo di rinascita per l'attore, famoso per i ruoli in Ray, Collateral e Miami Vice, interrotto qualche mese fa: Jamie Foxx è stato accusato di violenza sessuale lo scorso novembre da una donna, che ha detto di essere stata molestata dall'attore nel 2015.