Jamie Foxx, la straordinaria imitazione di Donald Trump fa il giro del web

Dopo averlo visto a caccia di vampiri nel nuovo film Netflix Day Shift, l'attore premio Oscar Jamie Foxx ha fatto il giro del web con una straordinaria imitazione di Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti.

Il filmato, disponibile in calce all'articolo, viene dall'intervista concessa dalla star di Ray e Miami Vice di Michael Mann a Rap Radar, durante la quale è andata in onda quella che è stata descritta da più parti come 'la più grande interpretazione di Donald Trump mai fatta'.

Tra le numerose battute, anche un riferimento alla controversa frase con cui Trump difese i neo-nazisti che marciarono a Charlottesville ("Ci sono molte persone fantastiche da entrambe le parti, molte persone fantastiche, da entrambe le parti", dice la star mentre tutti nella stanza scoppiano a ridere) e una frecciatina al co-fondatore della Death Row Records Michael 'Harry-O' Harris (“Conosco Harry-O, è una persona fantastica. Non poteva votare per me in quel momento, ma potrà votarmi quando uscirà di galera"), produttore musicale profondamente coinvolto nel traffico di droga di Los Angeles e mandato in prigione nel 1988 per tentato omicidio e rapimento, graziato da Trump poco prima che l'ex presidente lasciasse l'incarico nel 2021.

Ricordiamo che Jamie Foxx tornerà nei panni di Electro nella versione estesa di Spider-Man: No Way Home: il film uscirà al cinema in Italia dal 18 al 22 settembre, e in questi giorni è stata pubblicata una prima scena in anteprima di Spiderman No Way Home More Fun Stuff Version. Potete guardarla cliccando sul link evidenziato.