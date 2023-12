Jamie Foxx sorprende tutti: prima apparizione pubblica dopo i problemi di salute

Nonostante fosse già stato fotografato nel periodo post-ricovero in ospedale, per la prima volta Jamie Foxx ha partecipato ad un evento pubblico dopo i problemi di salute che l'hanno attanagliato nel corso del 2023. Lunedì sera l'attore ha presenziato al Celebration of Cinema and Television di Critics Choice Association.

Chiamato sul palco dal collega Jurnee Smollett, Jamie Foxx ha ricevuto una standing ovation:"È pazzesco, non potevo farlo sei mesi fa" ha commentato l'attore riferendosi ai suoi problemi di salute "Non sono un clone, non sono un clone. Lo so, un sacco di gente là fuori diceva che ero stato clonato" ha scherzato Foxx.



"Non augurerei al mio peggior nemico quello che ho passato, perché è dura. Ho un nuovo rispetto per la vita. Ho un nuovo rispetto per la mia arte. Ho guardato così tanti film e ascoltato così tante canzoni cercando di far passare il tempo. Non rinunciare alla tua arte, amico. Non mollare" ha concluso Foxx, cercando di incoraggiare le persone all'ascolto. Dopo il problema medico che l'ha costretto ad interrompere il lavoro sul set di Back in Action, Foxx è sparito dalla circolazione fino a fine luglio. Jamie Foxx ad agosto è guarito, come raccontò lui stesso alla stampa.



"So che molte persone stavano aspettando e volevano ricevere aggiornamenti. Ma ad essere onesto con te, non volevo che mi vedessi in quel modo, amico" ha dichiarato l'attore ai fan "Voglio che tu mi veda ridere, divertirmi, festeggiare, fare una battuta, fare un film o uno show tv. Non volevo mi vedessi con i tubi che uscivano mentre cercavo di capire se ce l'avrei fatta".



Jurnee Smollett ha elogiato Foxx:"Lavorando con Jamie ho trovato un partner di scena generoso su cui posso contare e mi fido" riferendosi al lavoro in The Burial, prodotto da Prime Video. A luglio, Jamie Foxx disse di aver fatto andata e ritorno dall'inferno, in riferimento al suo problema di salute.