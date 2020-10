Jamie Foxx sconvolto: morta a soli 36 anni la sorella DeOndra Dixon

Secondo quanto confermato dalla Global Down Syndrome Foundation, DeOndra Dixon, sorella dell'attore Jamie Foxx, è morta all'età di 36 anni. Foxx è intervenuto direttamente sui social per esprimere il suo dolore e omaggiare così la sorella. La Dixon era ambasciatrice della suddetta fondazione nonché la detentrice dell'onorificenza massima di questa.

"Il mio cuore è andato in milioni di pezzi - ha scritto Foxx su Instagram - la mia bellissima e amata sorellina è passata a miglior vita, uso questa espressione perché per me rimarrà per sempre viva". DeOndra Dixon era anche apparsa nel videoclip del fratello Blame It, con il feat. di T-Pain.

"So che adesso è in paradiso a danzare con le proprie ali, nonostante il mio dolore sia inconcepibile, sorrido quando penso a tutti i ricordi meravigliosi che mi ha lasciato, alla mia famiglia, agli amici, quando ci intratteneva tutti con la sua splendida musica. DeOndra ha lasciato un vuoto nel mio cuore, ma io lo riempirò con tutti quei ricordi che mi hai dato...".

L'attore ha concluso il proprio post chiedendo ai suoi followers una preghiera per la sua famiglia: "Vi amo con ogni angolo del mio cuore, la nostra famiglia è affranta ma ci rimetteremo in piedi grazie al vostro amore e supporto".

La Global Down Syndrome Foundation, in precedenza, aveva omaggiato DeOndra Dixon descrivendola come "talentuosa, intelligente, bellissima, gentile, amorevole e pura di cuore. La nostra fondazione ha perso un faro di speranza, un modello il cui unico obiettivo era aiutare gli altri. Era una luce luminosa in questo mondo".

Intanto Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro nell'imminente Spider-Man 3 della Marvel, le cui riprese con Tom Holland sono iniziate ieri.