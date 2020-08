Jamie Foxx rivela: 'Sarò Spawn grazie ai Marvel Studios, ecco perché'

Nel corso di una recente intervista promozionale il premio Oscar Jamie Foxx ha parlato della scelta di accettare il ruolo di protagonista in Spawn, rivelando l'importanza che i Marvel Studios hanno avuto nella sua decisione.

Parlando con Yahoo Movies, Foxx ha rivelato di aver capito di essere pronto ad interpretare il ruolo di Spawn/Al Simmons nel reboot della saga realizzato da Todd McFarlane per via del successo di Black Panther.

"In verità perfino Todd McFarlane è rimasto sorpreso dalla mia decisione", ha rivelato l'attore. "Ho detto, 'Fratello, so che un giorno farai questo film e spero che ti ricorderai di me quando sarà il momento di scegliere il protagonista.' Questo perché mi sono reso conto che ciò che ha fatto Black Panther è stato farci sapere che è una cosa necessaria, ed è giunto il momento. E Spawn è già di per sé un personaggio incredibilmente interessante. E dietro questo film ci sono tantissime persone di talento, tutte pronte a portare al pubblico qualcosa di speciale - fate attenzione".

Il nuovo film Spawn avrà un tono diverso rispetto al film originale, soprattutto visto il coinvolgimento della Blumhouse e Jason Blum come produttore. Lo stesso Blum ha promesso novità in arrivo, e secondo quanto dichiarato in precedenza, prenderà una direzione diversa dalla maggior parte dei film di supereroi e sarà un rated-r "oscuro" e "brutto" con elementi soprannaturali, in netta contrapposizione rispetto alla versione campy-dark del 1997.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti: in arrivo una serie animata di Spawn?