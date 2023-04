Jamie Foxx è ancora ricoverato: 'Sento l'amore di tutti'

Jamie Foxx è ancora ricoverato a seguito di alcuni problemi di salute dell'attore. Foxx ha "una complicazione medica sconosciuta", ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Secondo quanto riportato da Entertainment Tonight la figlia Corinne Foxx avrebbe subito rassicurato i fan sulle condizioni di salute dell'attore che era già sulla via del recupero: "Fortunatamente, grazie all'azione rapida e alla grande cura, è già in via di guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo". Proprio in virtù dello scampato pericolo, la produzione di Back in Action con Cameron Diaz è ripartita. A distanza di qualche giorno dal ricovero del 12 aprile, Jamie Foxx sta guarendo come riportato da una fonte a ET: "Sente l'amore di tutti".

I progetto di Jamie Foxx vede protagonista Cameron Diaz, dopo un periodo di pausa dal cinema,Kyle Chandler e Glenn Close. Back in Action sarà diretto da Seth Gordon su una sceneggiatura di Gordon e Brendan O'Brien. Nel cast anche gli attori di Fleabag Andrew Scott e Jamie Demetriou. McKenna Roberts da Euphoria e Rylan Jackson al momento al cinema con Dungeons and Dragons.



Speriamo che Jamie Foxx si riprenda al più presto per tornare al massimo nel nuovo film Netflix!