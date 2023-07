Jamie Foxx recupera la borsa smarrita di una donna dopo il ricovero in ospedale

Il premio Oscar Jamie Foxx, da settimane alle prese con un problema medico che l'ha tenuto ricoverato in ospedale per diverso tempo, ha recuperato una borsa smarrita da una donna lunedì a Chicago. Il figlio della donna che ha smarrito la borsa, Quan Ellis, ne ha approfittato per aggiornare i fan sulle condizioni dell'attore.

Ellis ha pubblicato un video dello scambio di battute con l'attore, confermando che Foxx ha ritrovato il portafoglio smarrito dalla madre e l'ha restituito:"Mamma ha perso la sua borsa oggi a Chicago, Jamie Foxx l'ha trovata e gliel'ha portata, ha detto che si sente bene, Dio è buono" si legge nella didascalia del post su Instagram.



Nel video si vede Foxx tornare in auto dopo aver restituito la borsa, sorridente e cordiale. Negli ultimi giorni l'attore è stato avvistato proprio a Chicago impegnato in diverse attività, prima a bordo di un'imbarcazione e poi su un campo da golf.



Nelle scorse settimane era circolata molta preoccupazione nei fan del premio Oscar per le notizie frammentarie e misteriose sulle sue condizioni di salute.

Jamie Foxx uscì dall'ospedale già ad aprile ma per diversi giorni le news sul suo stato di salute erano poco chiare e contraddittorie.



L'attore è protagonista nel trailer di God is a Bullet, uno dei suoi ultimi lavori cinematografici, che uscirà presto nelle sale, con Nikolaj Coster-Waldau e Mika Monroe co-protagonisti.