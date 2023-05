Jamie Foxx protagonista del trailer di God Is a Bullet di Nick Cassavetes

Online è stato distribuito un nuovo trailer di God Is a Bullet, film diretto da Nick Cassavetes, con protagonisti Jamie Foxx e Nikolaj Coster-Waldau. Il lungometraggio è basato sul romanzo omonimo di Boston Teran, che racconta di un padre che milita nelle forze dell'ordine e cerca di salvare la propria figlia, rapita da una setta.

Il trailer mostra dei toni molto cupi, con il detective Bob Hightower (Coster-Waldau) che chiede comprensione ai propri colleghi dopo che una setta gli ha ucciso la moglie e rapito la figlia. Nel video Hightower incontra Case Hardin (Maika Monroe), una fuggitiva della setta che cerca di infiltrare il detective nel sudicio mondo del culto a condizione che sia disposto a farsi diversi tatuaggi dal cosiddetto Ferryman (Foxx) e seguire un percorso tutorial su come essere una persona spaventosa.

Dietro la macchina da presa di God Is a Bullet troviamo Nick Cassavetes, regista di Le pagine della nostra vita - film nel quale George Clooney doveva recitare al posto di Ryan Gosling - cult romantico il più lontano possibili dalle atmosfere del suo nuovo film, molto più simile ad Alpha Dog, altro titolo diretto da Cassavetes Jr.



Nel cast di God Is a Bullet anche Jonathan Tucker, Karl Glusman, Andrew Dice Clay e la star di Mad Men January Jones.

Il film uscirà a fine giugno per poi essere distribuito sulle piattaforme streaming. Nel frattempo i fan sono preoccupati per le condizioni di salute di Jamie Foxx, da qualche settimana ricoverato per alcune complicazioni mediche.