Jamie Foxx è ancora il protagonista di Spawn? Novità sul nuovo film della saga

Jamie Foxx è guarito da misteriosi problemi di salute, e nonostante l’attore non si sia ancora ripreso del tutto, Todd McFarlane ha confermato che sarà lui a interpretare Spawn nella pellicola dedicata all’anti-eroe.

McFarlane ha dichiarato in un’intervista: “Finché Jamie non dirà che non può, sarà ancora il mio uomo. Sono molto leale con le persone, e Jamie era il mio uomo ed è stato il mio uomo. Ha avuto una piccola battuta d'arresto e dice che tornerà in cima alla montagna. Non ho dubbi. Conosco Jamie: è un essere umano molto volitivo e determinato. Quindi mi ha detto: "Non preoccuparti per me, Todd. Sarò lì quando suonerà la campana. Sarò lì". Quindi ho piena e totale fiducia.”

I problemi di salute di Jamie Foxx non sono stati l’unico “ostacolo” alla realizzazione del film dedicato al killer dei servizi segreti americani, ma anche lo sciopero WGA non ha aiutato:

“Eravamo nel bel mezzo della stesura della sceneggiatura e poi è arrivato lo sciopero degli sceneggiatori. Quindi la cosa si è praticamente interrotta, se così si può dire. Ma erano abbastanza avanti nella stesura, quindi presumo che abbiano riflettuto a lungo durante lo sciopero. Sanno cosa scriveranno, le ultime 30 pagine, che sono tutto ciò che serve per finire. Quindi, non appena lo sciopero sarà terminato, presumo che lo finiranno rapidamente. Faremo delle riscritture. Andremo a Hollywood. Troveremo un compratore, forse un paio di compratori, faremo una guerra di offerte. Poi torneremo e faremo l'annuncio: "Abbiamo i finanziamenti, lo studio e la data di produzione. È ora di partire".

Sembra quindi che si sia messa in moto la macchina di produzione, e Jason Blum ha ipotizzato un anno di uscita per Spawn.