Jamie Foxx è finalmente pronto a tornare al lavoro un anno dopo la misteriosa malattia

L'anno scorso, in questo periodo, era stata diffusa la notizia del ricovero in ospedale di Jamie Foxx a causa di complicanze mediche, che costrinsero l'attore a prendersi una pausa dalle riprese di Back in Action, e dallo show Beat Shazam su Fox. Il ritorno al lavoro imminente porta con sé anche un aggiornamento sulla sua salute.

La misteriosa malattia che ha colpito Jamie Foxx dovrebbe essere al centro di un suo nuovo spettacolo di stand-up comedy ma nel frattempo l'attore è pronto a tornare al lavoro:"È molto impegnato e sta tornando a fare ciò che ama. Jamie non ha perso un colpo su Beat Shazam. È tornato alla forma precedente, davvero in forma!" ha spiegato una fonte.



Gli occhi sono puntati su Back in Action, nel quale ha recitato con Cameron Diaz:"È felice e pieno di energia. È completamente dedito al lavoro, vive in modo e sano e gode di buona salute. Jamie è una persona socievole, gli piace stare in compagnia dei suoi amici e dev'essere occupato in varie attività differenti. È un autentico imprenditore, con nuovi progetti che sbocciano continuamente".

Il ricovero di Jamie Foxx aveva allarmato i fan lo scorso anno e alimentato parecchie speculazioni intorno al suo stato di salute.



Il 2023 si è concluso in maniera pessima per l'attore; Jamie Foxx è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna nel 2015 a New York. La notizia ha suscitato ulteriore clamore intorno all'attore, che ha ricevuto anche il sostegno di Cameron Diaz, che l'ha definito 'un professionista sotto ogni aspetto'.

