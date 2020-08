Jamie Foxx e Project Power torneranno su Netflix per un sequel? Risponde l'autore

Nel corso di una recente intervista promozionale Mattson Tomlin, sceneggiatore del nuovo film originale Netflix Project Power, ha anticipato la possibilità di un sequel con protagonista la star Jamie Foxx.

Il film di supereroi, già in cima alle top10 del servizio di streaming on demand, ha un finale apparentemente definitivo, ma ovviamente la produzione si è lasciata aperta una porta per un eventuale secondo capitolo. Lo sceneggiatore Mattson Tomlin ha infatti grandi speranze che lui ei suoi collaboratori possano procedere con un sequel, e crede che ci siano ancora molti elementi da esplorare all'interno di quel mondo.

"Il regno mondo che abbiamo creato è così folle. E ci sono un sacco di cose che abbiamo inventato e che non sono finite nel film, e se saremo così fortunati da fare un sequel magari un giorno vedranno la luce".

Mentre parlava con Polygon, ha aggiunto: "Il finale è stato pensato tenendo a mente l'eventualità di un sequel, abbiamo tenuto conto di questa ipotesi ovviamente. Per me, Project Power è un un po' come una leggenda metropolitana e questo significa che c'è un'opportunità molto eccitante: come cambierebbe questo mondo una volta che tutti sapranno che esiste questa droga? Secondo me cambierebbe il tessuto della società e della vita così come viene vissuta normalmente. E penso che sia davvero una situazione intrigante per un nuovo film."

