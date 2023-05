Jamie Foxx, le prime parole di ringraziamento ai fan:'Apprezzo tutto l'affetto'

Il premio Oscar Jamie Foxx, da qualche settimana ricoverato in ospedale a causa di complicazioni mediche, ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare i propri fan che nell'ultimo periodo gli hanno inviato messaggi d'affetto e di vicinanza, in attesa di poterlo presto rivedere sul grande schermo in nuovi progetti.

"Apprezzo tutto l'affetto. Mi sento benedetto" ha scritto l'attore nell'immagine pubblicata su sfondo nero con l'emoji di ringraziamento affiancata a quella di un cuore e di una volpe.



Il mese scorso la figlia di Foxx, Corrine, ha annunciato ai fan che suo padre era ricoverato in ospedale per una complicazione medica, senza entrare maggiormente nei dettagli. Foxx si trovava ad Atlanta per girare il film Back in Action, insieme a Glenn Close e Cameron Diaz. La famiglia aveva cercato di rassicurare i fan sulle condizioni di Jamie Foxx.



"Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ieri ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie all'azione tempestiva e alle ottime cure, è già sulla via del recupero. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo. Con affetto, la famiglia Foxx" scrisse la figlia dell'attore.



Nel corso delle settimane numerosi colleghi e fan della star di Django Unchained hanno inviato messaggi di conforto. Kerry Washington ha mandato un messaggio a Jamie Foxx, inviando tutto il proprio affetto al collega e amico.