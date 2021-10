Jamie Foxx sul perché non si è mai sposato: 'Non penso che faccia per me'

Jamie Foxx ha affrontato il delicato argomento matrimonio in una recente intervista e ha spiegato il motivo per cui crede che non si sposerà mai. L’attore e Katie Holmes hanno formato una delle coppie più chiacchierate di Hollywood, ma si sono lasciati nel 2019.

Ora Foxx sembra godersi la sua vita da scapolo ed è concentrato sulla sua carriera, nonostante la cancellazione di Dad Stop Embarrassing Me commedia multi-cam di Netflix. Recentemente ha spiegato il motivo per cui il matrimonio non fa per lui: “I 2 o 5 bambini, i pannelli di legno sulla station wagon e il cottage, non penso che siano cose per me”.

Foxx attribuisce alla sua decisione di non sposarsi mai il rafforzamento del suo legame con le sue due figlie Corrine Foxx, 27 anni, che ha avuto con l'ex fidanzata Connie Kline, e Anelise Bishop, 12, avuta con l'ex Kristin Grannis.



La star di Hollywood ha rivelato che sua figlia Corrine inizialmente voleva che si sposasse perché influenzata dalle famiglie dei suoi amici. La prospettiva della figlia più giovane è cambiata man mano che cresceva. Ha assistito suo malgrado a quei matrimoni che andavano in pezzi e finivano con un divorzio.

"Crescendo, Corrine era tipo, 'beh, molte persone sono sposate'. Ma poi molti di quei matrimoni hanno finito per non andare bene quando i bambini sono cresciuti", ha detto. "Sfortunatamente, abbiamo visto bambini subire le conseguenze di quelle separazioni. Noi, in realtà ci siamo riuniti di più. Quindi non so cosa sia, so solo che è diverso ma c'è un sacco di amore".

Jamie Foxx è soddisfatto della sua situazione attuale e riesce a godersi il suo essere single mentre è sempre presente per le sue figlie ogni volta che hanno bisogno di lui. Presto lo rivedremo nei panni di Electro in Spider Man No Way Home, in uscita nei cinema USA il 17 dicembre 2021.