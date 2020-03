Jamie Foxx si occuperà della regia del film When We Pray

Il premio Oscar Jamie Foxx debutterà alla regia di un lungometraggio, intitolato When We Pray, prodotto da Fight to Fame Films e Cinema Libre Studio. Per l'attore si tratta del debutto dietro la macchina da presa, dopo una carriera spesa per la recitazione e il canto, che gli hanno fruttato un Oscar al miglior attore per il biopic Ray.

When We Pray racconta la storia di due fratelli che diventano pastori in diverse chiese della stessa comunità. Un fratello sviluppa la sua chiesa in una moderna congregazione ad alta tecnologia, che utilizza dispositivi digitali e bancomat. L'altro fratello segue un percorso più umile ma presto la sua chiesa inizia un periodo di declino e avrà bisogno di un aiuto finanziario.

La sceneggiatura di When We Pray è scritta da Jamie Foxx insieme a Donald Ray 'Speedy' Caldwell. L'inizio della produzione, salvo stravolgimenti, è previsto entro la fine dell'anno.



Il budget sarà inferiore ai 5 milioni di dollari. Rodney Mason fungerà da produttore esecutivo con la Fast Mason Films. Jamie Foxx ha conquistato il premio Oscar nel 2005 grazie alla sua performance nel biopic Ray, nel quale ha interpretato una leggenda della musica come Ray Charles. Nello stesso anno Foxx ottenne una candidatura da non protagonista per la sua partecipazione a Collateral.

Nei giorni scorsi sono arrivati nuovi aggiornamenti su Jamie Foxx in Spawn. Inoltre Jamie Foxx ha partecipato al film Il diritto di opporsi, al fianco di Michael B. Jordan; su Everyeye trovate il trailer de Il diritto di opporsi, uscito nelle sale cinematografiche il 30 gennaio scorso.