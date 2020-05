Jamie Foxx, non solo Spawn: è un grande imitatore, guardate i suoi video più spassosi

Nel corso di una diretta Instagram organizzata da Candace Parker, stella del WNBA statunitense, è intervenuto come ospite l'attore Jamie Foxx, il quale ha regalato a tutti gli spettatori connessi alcune delle sue più divertenti imitazioni di personaggi celebri del mondo dello spettacolo.

L'attore, parlando appunto del suo approccio alle imitazioni che gli riescono meglio, ha spiegato di come in realtà gli venga molto semplice dato che si tratta di variazioni della stessa voce. Nel corso della diretta ha imitato in due versioni diverse Dave Chappelle e anche Mike Tyson, così come Jay-Z, Kermit the Frog, e Sammy Davis Jr. Potete guardarle tutte nel video registrato e poi postato su Twitter.

Per quanto riguarda la sua carriera cinematografica, Jamie Foxx è recentemente apparso accanto a Michael B. Jordan in Il diritto di opporsi ed è vociferato come possibile protagonista di un nuovo adattamento dedicato a Spawn ad opera dello stesso ToddMcFarlane, ormai in sviluppo da parecchi anni. Le ultime notizie, vedevano il regista comunicare che uno sceneggiatore Premio Oscar aveva lasciato il progetto, senza tuttavia rivelarne il nome.

La storia di Spawn è attualmente sconosciuta in questo momento, ma è stato confermato che il reboot del film del 1997 non sarà una storia di origini e che includerà anche Jeremy Renner, che interpreterà Twitch Williams.

Adesso che la pandemia ha ulteriomente complicato le cose per quanto riguarda tutti i progetti in corso a Hollywood, sembra improbabile che Spawn possa essere girato entro il 2020. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito...