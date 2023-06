Jamie Foxx sta molto meglio e non si è ammalato a causa del vaccino, rivela Porsha Coleman

Era l'aprile 2023 quando Jamie Foxx fu ricoverato in ospedale per delle complicazioni mediche, e oggi, a due mesi di distanza, l'attrice Porsha Coleman ha approfittato di una recente intervista per aggiornarci sul suo stato di salute.

Foxx e Coleman hanno recitato insieme in Papà, non mettermi in imbarazzo!, serie TV che ha debuttato su Netflix il 14 aprile 2021. In particolare, la donna ha anticipato un miglioramento delle sue condizioni, smentito un possibile collegamento col vaccino contro il Covid-19 e sottolineato la volontà dell'attore di rimanere fuori dai riflettori. "Una cosa che Jamie ha sempre apprezzato è la privacy" ha dichiarato. "Se hai notato, Jamie Foxx ha sempre avuto un profilo basso. Anche quando si trattava di appuntamenti, infatti, Jamie è stato riservato, ecco perché non ne sono mai rimasta sorpresa". In ogni caso, Jamie Foxx ha sentito "l'amore di tutti" mentre era in ospedale.

Jamie Foxx, pseudonimo di Eric Marlon Bishop, ha recitato in Collateral, Giustizia privata, Parto col folle, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro e svariate altre pellicole, a cui si aggiungono serie TV quali In Living Color, Moesha, When I Was 17 e – appunto – Papà, non mettermi in imbarazzo!

Quest'ultima serie racconta la storia di Sadha Dixon, un'adolescente di 15 anni che va a vivere con il padre Brian (con tutti i problemi di convivenza che ne derivano). Brian era interpretato da Jamie Foxx, mentre Sasha da Kyla Drew. Nel cast, inoltre, ricordiamo Dvid Alan Grier, Porscha Coleman, Jonathan Kite e Valente Rodriguez. Purtroppo, lo show è stato cancellato il 18 giugno 2021.