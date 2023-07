Jamie Foxx sui misteriosi problemi di salute: 'Sono andato all'inferno e poi sono tornato'

I recenti problemi di salute di Jamie Foxx hanno tenuto col fiato sospeso i fan di tutto il mondo, ma per fortuna l'allarme sembra finalmente rientrato e in queste ore l'attore di Hanno clonato Tyrone e Miami Vice è comparso sui social per rivolgersi ai suoi followers.

Nel video disponibile in calce all'articolo, Jamie Foxx non ha rivelato la natura della 'complicazione' che lo ha costretto ad un ricovero immediato ad Atlanta, ma ha comunque voluto sottolineare la gravità delle sue condizioni: “Non posso nemmeno dire quanto sono stato vicino alla morte e cosa ci è voluto per tornare: ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai e poi mai dovuto affrontare”, dice la star nel video, cogliendo l'occasione per ringraziare i fan per il sostegno, i messaggi e le loro preghiere, e spiegando come mai è rimasto lontano dall'occhio dei media per così tanto tempo. “Semplicemente non volevo farmi vedere in quelle condizioni. Voglio che voi possiate vedermi sempre ridere, divertirmi, festeggiare, scherzare, fare un film, uno spettacolo televisivo. Non volevo essere visto in quel modo, con i tubi che mi uscivano dal corpo."

Foxx ha anche smentito le voci online secondo cui l'emergenza medica lo aveva lasciato paralizzato o cieco, ma ha sottolineato: "Sono andato all'inferno e sono tornato: la strada verso il recupero è stata impervia e piena di buche, ma ora sono pronto a rimettermi a lavoro." Infine, visibilmente commosso e con la voce rotta, l'attore ha anche voluto ringraziare ed elogiare sua figlia Corinne e sua sorella Deondra Dixon, per aver mantenuto private le sue sofferenze e il suo recupero. “Non hanno fatto trapelare niente. Mi hanno protetto. Voglio solo dire che amo tutti voi e ho amato tutto l'amore che ho ricevuto", concludendo il messaggio su una nota di speranza: "Sto tornando".

A questo proposito, vi segnaliamo che da questa settimana potete trovare Jamie Foxx nel film Hanno clonato Tyrone, nuova bellissima uscita Netflix tra fantascienza, critica sociale e omaggio alla Blaxploitation.