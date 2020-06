Jamie Foxx diventa Mike Tyson per il nuovo biopic e sfoggia un fisico da urlo

Del biopic su Mike Tyson si parla ormai da tempo immemore: già nel 2014 il nome di Jamie Foxx fu annunciato come quasi certo per interpretare il noto pugile in un film all'epoca ancora senza titolo, ma alla notizia sono seguiti un bel po' di anni di silenzio tombale.

La cosa, però, sembra non essere caduta nel vuoto: poche ore fa Foxx ha infatti postato sul suo profilo Instagram delle foto che lo ritraggono in preparazione per calarsi nel suo nuovo ruolo, e possiamo dire senza alcun dubbio che la stazza per risultare un Mike Tyson credibile c'è tutta!

"La trasformazione ha inizio... FINDING MIKE. Non è un mistero il fatto che io abbia inseguito il ruolo di Mike Tyson per un bel po' di tempo. Le persone continuano a chiedermi quando si farà. Finalmente le cose si sono sistemate, qualche mese fa abbiamo cominciato questo viaggio e la prima grande impresa è stata trasformare il corpo. Condivido con voi queste foto dei primi risultati, c'è ancora un po' di lavoro da fare, ma sono pronto!" ha scritto l'attore su Instagram.

Non solo cinema, comunque: qualche tempo fa, infatti, Jamie Foxx ha incontrato un suo piccolo fan che, in seguito a una brutta lite, aveva rubato l'auto ai genitori.