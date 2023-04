Jamie Foxx, il messaggio affettuoso di Kerry Washington:'Mando tutto il mio affetto'

Kerry Washington ha deciso di inviare, tramite i social, un messaggio di affetto nei confronti del collega e amico Jamie Foxx, dopo l'annuncio della famiglia che ha aggiornato i fan sul problema medico nel quale è incappato la star di Django Unchained. Mercoledì sera la famiglia aveva informato della fase di ripresa dell'attore.

"Un post di apprezzamento a Jamie Foxx. Ti mando tutto l'affetto e le preghiere marito cinematografico" ha scritto nella didascalia l'attrice, riferendosi al ruolo di Broomhilda von Shaft, moglie di Django Freeman, interpretato da Jamie Foxx nel film di Quentin Tarantino.



Inoltre Washington ha interpretato la moglie di Foxx anche nel film Ray, uscito nelle sale cinematografiche nel 2004; film nel quale Oprah Winfrey salvò Jamie Foxx prima degli Oscar. La star di Scandal non è stata l'unica a reagire al post della famiglia di Jamie Foxx. Anche LeBron James ha scritto:"Invio i miei pensieri e le mie preghiere al cielo per mio fratello Jamie Foxx!!!".



La famiglia ha scritto:"Fortunatamente, grazie ad un tempestivo intervento e alle ottime cure, è già in via di guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo".



In questo periodo Jamie Foxx stava girando Back in Action con Cameron Diaz, Kyle Chandler e Glenn Close.

I fan sperano che Foxx possa tornare ben presto sul set per completare le riprese del film.