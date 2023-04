Jamie Foxx, Martin Lawrence aggiorna i fan:'Ho sentito che sta meglio'

Nel corso di un'intervista rilasciata ad Extra e legata alla cerimonia per la consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame, Martin Lawrence ha aggiornato i fan di Jamie Foxx sulle condizioni di salute del collega e amico che da qualche giorno è ricovato in ospedale per delle complicazioni mediche non specificate.

"Beh, ho sentito che sta meglio... Le mie preghiere vanno a lui ogni notte e desidero solo il meglio per lui" ha dichiarato Lawrence "È uno dei migliori che abbiamo a Hollywood, non solo uno dei migliori performer ma anche una brava persona".



In un'altra intervista, Martin Lawrence ha chiarito di non aver parlato con Jamie Foxx in questi giorni ma di aver voluto augurargli buona guarigione.

Mercoledì scorso Corinne, figlia di Jamie Foxx, ha informato i fan sui social che il padre era stato ricoverato in un ospedale di Atlanta per non precisate 'complicazioni mediche'.



Il ricovero di Jamie Foxx ha messo subito in allarme gli appassionati che seguono da anni la carriera dell'attore, premiato con l'Oscar nel 2005 per la sua intensa interpretazione di Ray Charles nel film Ray, uscito nel 2004.



In questo periodo Martin Lawrence è impegnato con il progetto nel quarto Bad Boys. Nel corso di una intervista rilasciata proprio in occasione della consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame, Martin Lawrence ha dichiarato che Bad Boys 4 potrebbe essere il migliore della saga.