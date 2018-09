Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt in un nuovo film fantascientifico Netflix

Secondo quanto riportato da Deadline, Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt hanno firmato per la parte dei protagonisti in un nuovo film fantascientifico, attualmente senza titolo, targato Netflix.

I dettagli della sceneggiatura, scritta da Mattson Tomlin (Solomon Grundy), sono al momento top secret, con Eric Newman e Bryan Unkeless di Screen Arcade a bordo del progetto come produttori. Newman aveva già lavorato per Netflix a Hemlock Grove e Narcos, così come al film di successo con Will Smith, Bright; tra i suoi lavori di produzione anche L’alba dei morti viventi di Zack Snyder e The Last Exorcism e il celebre I figli degli uomini di Alfonso Cuaròn.

Il curriculum di Unkeless, invece, conta il film nominato agli Oscar Tonya, con Margot Robbie, il franchise di Hunger Games, il film popolare Crazy Rich Asians e figura tra i produttori dell’atteso spin-off di Suicide Squad, Birds of Prey per la Warner Bros. e del sequel di Bright sempre con Netflix.

Gordon-Levitt, dopo essere apparso in Comrade Detective e in un cameo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, sarà nel thriller d’azione 7500. Foxx è tornato al cinema nel 2017 dopo tre anni di stop con Baby Driver e Sleepless, e lo rivedremo prossimamente nel nuovo adattamento di Robin Hood al fianco di Taron Egerton.

Ancora non si conosce la data d’uscita per questo nuovo progetto targato Netflix.