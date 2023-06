Jamie Foxx, John Boyega aggiorna sul suo stato di salute: 'Sta bene'

Dopo le rassicurazioni su Jamie Foxx di Porsha Coleman - per la quale sta molto meglio e non si è ammalato a causa del vaccino Covid -, ad aggiungersi al coro è John Boyega, che a recitato insieme all'attore nel nuovo film Hanno clonato Tyrone.

"Continuerò a chiamarlo" ha dichiarato Boyega in data 14 giugno 223. "Finalmente ha risposto al telefono. Grazie, fratello!", per poi aggiungere che "sta bene" e tutto il suo amore nei confronti dell'uomo che considera come un fratello. Inoltre, ha ribadito l'importanza della privacy riguardo simili argomenti.

L'attore di Collateral, Jarhead e Miami Vice fu coinvolto in un'emergenza medica non specificata l'11 aprile 2023, e, nonostante il silenzio da parte dei famigliari, la figlia Corinne ha svelto molti aggiornamenti sul suo stato di salute: stando all'ultimo aggiornamento, l'uomo stava non soltanto riprendendosi dagli ultimi giorni, ma addirittura giovando a pickball – uno sport che combina elementi di tennis, padel, ping pong e badminton.

Da parte sua, Jamie Foxx ha sentito l'amore di tutti durante il ricovero. Nel maggio 2023, però, la situazione appariva ben più drammatica di quanto lo sia ora: i cari erano "preparati al peggio", stando alle ultime voci. Ma ora le numerose voci provenienti dalla famiglia e dai personaggi dello spettacolo ci suggeriscono che tutto proceda per il meglio.

Riguardo Hanno clonato Tyron, invece, sappiamo che il film debutterà su Netflix il prossimo 21 luglio 2023 e racconterà la storia di un improbabile trio (John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx) alle prese con un losco complotto che coinvolge il quartiere.