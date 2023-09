Jamie Foxx ha improvvisato una delle battute più folli di Doggy Style

Jamie Foxx è nel cast vocale della nuova commedia 'canina' Doggy Style, e tra le curiosità che riguardano la lavorazione del film spicca una battuta improvvisata dalla stessa star nel corso del doppiaggio. Foxx presta la propria voce a Bug, un Boston Terrier randagio che insegna al Border Terrier Reggie le regole della strada.

Jamie Foxx ha commentato i suoi problemi di salute qualche settimana fa e ora è tornato pienamente attivo. Tra i lavori ai quali aveva partecipato poco tempo addietro c'è anche il film di Greenbaum.



Nel corso delle riprese di una scena il cane Benny, che ha interpretato Bug nel film, è rimasto sorpreso da una foglia e il regista Josh Greenbaum ha deciso di lasciare quel momento nel montaggio finale, permettendo al doppiatore del personaggio, Jamie Foxx, di divertirsi un po', improvvisando.



"C'è un momento nel film in cui il piccolo Bug, arrabbiato, sta camminando da solo nel bosco e casualmente una foglia cade da un albero e spaventa a morte Benny, il cane che interpreta Bug. Quindi ho pensato 'Oh, è divertente. È un comportamento strano'. Abbiamo modificato un po' la sceneggiatura e poi l'ho mostrata a Jamie Foxx e lui ha improvvisato una battuta divertente. Bug parla del fatto che 'non sono solo, non ho paura, non ho paura di niente'. E poi salta, perché la foglia cade, e poi Jamie Foxx dice 'Vaffan**lo, foglia!'".



Il regista ha spiegato di aver voluto che Will Ferrell e Jamie Foxx registrassero le loro parti insieme:"Fortunatamente erano d'accordo. Penso che Will e Jamie fossero molto entusiasti di lavorare insieme, non avevano mai lavorato insieme prima. Quindi hanno fatto i loro turni insieme in una stanza, praticamente tutti, e fa tutta la differenza del mondo, dal punto di vista della performance".



Non perdetevi il poster di Doggy Style, commedia diretta da Josh Greenbaum.