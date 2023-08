Jamie Foxx sarà Dio! È il primo film post-ricovero

Come proseguirà la carriera di Jamie Foxx dopo la guarigione? La domanda più gettonata ha finalmente una risposta: l'attore sarà Dio in Not Another Church Movie, pellicola scritta e diretta da Johnny Mack. Per Foxx si tratta del primo film dopo il terribile malore che lo ha colpito mesi fa.

Adesso l'attore è in forma per interpretare Dio, contrastando il diavolo interpretato dalla star di The Wrestler Mickey Rourke. Il film, prodotto da James Michael Cummings e Jim Cardwell, racconterà le vicende di Taylor Pharry, interpretato da Kevin Deniels, al quale è stata affidata un'importante missione da Dio in persona: il giovane dovrà raccontare le storie della sua famiglia e ispirare tutta la comunità. Il diavolo, però, è sempre in agguato. La commedia firmata da Mack vedrà il ritorno di Jamie Foxx sulle scene: "Siamo entusiasti di avere con noi Mr. Foxx e di portare il suo incredibile talento nel ruolo di Dio - ha detto Commings a Deadline - Lavorare con Foxx e Johnny Mack è stata una vera benedizione".

L'attore premio Oscar dopo ruoli più avvincenti si dedicherà a una vera sfida: interpretare Dio è una responsabilità e Morgan Freeman lo sa bene! Foxx che ha affermato di essere andato all'inferno non ha mai rivelato le cause del malore che lo ha colpito, facendo tremare i fan. L'attore sembra essersi ripreso e interpretare Dio per il suo primo ruolo post-ricovero è di certo di buon auspicio!