Jamie Foxx compie 56 anni: 'La mia insegnante di recitazione? Mia nonna'

Come si diventa un attore come Jamie Foxx? Ci vuole talento, certo, ma anche la costanza e la testardaggine giuste per coltivarlo e la voglia di impegnarsi... E magari un familiare che ci segua e che ci dia i consigli giusti, proprio come capitato all'attore di Ray e Django Unchained con la sua preziosissima nonna!

Foxx, che oggi compie 56 anni e che recentemente è tornato a mostrarsi in pubblico dopo i problemi di salute dai quali era stato tormentato negli ultimi tempi, ha infatti raccontato come le lezioni di educazione e compostezza impartitegli dalla nonna in tenera età gli siano tornate enormemente utili una volta intrapresa la sua carriera nel mondo del cinema.

"Mia nonna è stata la mia prima insegnante di recitazione. Mi diceva: 'Stai dritto. Tieni indietro le spalle. Comportati come se avessi sale in zucca.' Quando facevo lo scemo mi prendeva a sculacciate, ma poi spiegava perché mi aveva sgridato. Mi diceva: 'Voglio che tu sia un gentiluomo!' Lei mi parla ancora oggi, solo che lo fa nei miei sogni. Non vedo l'ora di andare a dormire questa sera, dopo aver vinto un Oscar. Perché abbiamo tanto di cui parlare" sono state le sue parole. Che dire: un metodo decisamente efficace!