Jamie Foxx, come proseguirà la carriera dopo la guarigione? Risponde insider

Con il miglioramento delle sue condizioni, Jamie Foxx ha fatto sapere ai suoi fan l'intenzione di continuare a vivere la sua vita e di "mantenere attiva" la propria carriera. Nonostante non abbia svelato il suo problema di salute, un insider ha svelato come l'attore intenderebbe continuare la carriera.

Dopo che Jamie Foxx è stato lungamente ricoverato in ospedale per delle complicazioni mediche, l'attore pare abbia intenzione di continuare la propria carriera proseguendo con il lavoro e sperando di ritornare al massimo. La notizia è arrivata da un insider che ha raccontato come Foxx sta reagendo al problema di salute che lo ha colpito. "La guarigione di Jamie sta andando molto bene. È al capitolo successivo e apprezza quello che gli è successo, ma non lascerà che ciò limiti ciò che fa quotidianamente. È il tipo di persona che fa quello che vuole fare. È la mente sulla materia" ha raccontato l'insider.

"Quando si sente pronto a fare qualcosa, lo farà. Decide da solo quando è pronto. … Ha una squadra meravigliosa che lo circonda che è stata di grande supporto. Ma lo stanno anche proteggendo molto" ha concluso. Lo scorso aprile, l'attore è stato ricoverato d'urgenza e mantenuto per diverso tempo in stato d'osservazione. La famiglia aveva aggiornato i fan sui social riguardo le sue condizioni di salute non svelando mai l'effettivo problema.

Parlando dei suoi problemi di salute Foxx ha detto di essere "tornato dall'Inferno". Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!