Jamie Foxx, i suoi cari sarebbero 'preparati al peggio' secondo le ultime voci

Destano seria preoccupazione le condizioni di Jamie Foxx: la star di Spider-Man: No Way Home e Django Unchained è ancora ricoverata in ospedale e sulla sua situazione vige ancora il massimo riserbo, ma le ultime voci giunte da quelle parti sembrano parlare di un quadro in continuo peggioramento e di una certa gravità.

Come probabilmente ricorderete, Foxx è ricoverato da alcune settimane per delle complicanze di tipo medico non meglio specificate: l'attore, stando a quanto riportato, avrebbe raggiunto la struttura in auto e senza necessità di trasporto in ambulanza, ma da allora la famiglia ha preferito non rilasciare dichiarazioni più precise in merito a quelle che sarebbero le sue reali condizioni.

Condizioni che, come anticipavamo in apertura, sarebbero però nettamente peggiorate in questi ultimi giorni: secondo le ultime voci circolate, infatti, i medici sarebbero tutt'altro che ottimisti sulla situazione dell'attore, e pare che gli affetti più stretti di Foxx siano "speranzosi ma preparati al peggio". Al momento non siamo in grado di smentire o confermare ciò e, mentre la famiglia continua a non rilasciare ulteriori dichiarazioni dopo il primo comunicato della figlia della star di Ray, tutto ciò che possiamo fare è sperare che tutto vada per il meglio. Recentemente, vi ricordiamo, anche la co-star di Foxx in Django Unchained Kerry Washington ha inviato un messaggio d'incoraggiamento all'amico e collega.