Jamie Foxx cacciatore di vampiri nel film Netflix Day Shift: ecco tutti i dettagli

Il premio Oscar Jamie Foxx lavorerà al prossimo film targato Netflix che avrà come titolo Day Shift. Foxx il protagonista del film nel ruolo di un cacciatore di vampiri e produttore esecutivo del progetto, nel quale è coinvolto anche il regista di John Wick, Chad Stahelski, produttore con la sua 87Eleven Entertainment.

Day Shift racconta la storia di un laborioso papà desideroso di offrire un buon tenore di vita alla figlia di 8 anni. Tuttavia il suo modesto lavoro di addetto alla pulizia delle piscine nella San Fernando Valley si rivela essere una copertura della sua vera fonte di reddito: cacciare e uccidere vampiri.



Come spiegato dal produttore Shaun Redick a The Wrap:"Day Shift è una corsa emozionante con azione, pericolo e comedy fondata su una radicata mitologia, gli ingredienti chiave per il miglior momento assoluto che puoi vivere guardando un film. Non potremmo essere più entusiasti di produrlo con Netflix con Jamie Foxx protagonista!".

Il produttore e regista Chad Stahelski ha aggiunto:"Conosco e lavoro con J.J. Perry [il regista]da molto tempo. La sua visione unica di Day Shift lo rende un ottimo progetto di regia per lui".

Day Shift sarà il debutto alla regia per J.J. Perry, che dirigerà una sceneggiatura scritta da Shay Hatten, basata sullo script originale di Tyler Tice. Il film verrà prodotto da Stahelski e Jason Spitz per 87Eleven Entertainment.

Si tratta della terza collaborazione di Foxx con Netflix dopo aver di recente firmato per girare un film con John Boyega e Teyonah Parris.



Foxx sarà Spawn per i Marvel Studios e inoltre a giugno è stato annunciato che Mike Tyson verrà interpretato da Jamie Foxx per un nuovo biopic.