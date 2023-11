Jamie Foxx, brutta tegola per l'attore: accusato di violenza sessuale

La star di Hollywood Jamie Foxx è stata citato in giudizio per una violenza sessuale che sarebbe avvenuta, secondo l'accusa, nel 2015. L'attore è stato accusato di aver messo le mani sulla vita della donna, per poi spostarle sotto la maglietta.

In base a quanto riporta l'accusa, Foxx avrebbe trascinato la donna non identificata in una zona appartata sul tetto del Catch NYC & Roof di New York, continuando poi a toccarla in altre parti del corpo.



Il caso è stato presentato ai sensi dell'Adult Survivors Act di New York, che prevede una finestra di un anno affinché i querelanti di violenza sessuale possano presentare cause civili, indipendentemente dai termini di prescrizione. La finestra in questione si chiude giovedì e ha fatto emergere numerose cause legali per aggressioni sessuali.



I presunti fatti si sarebbero svolti quando un'amica della querelante avrebbe chiesto una foto a Foxx. Secondo i documenti, Foxx 'sembrava ubriaco in quel momento'. Dopo una serie di apprezzamenti, Foxx avrebbe intensificato la propria aggressione fisica nei confronti della donna, mentre quest'ultima cercava di sottrarsi. La presunta aggressione si sarebbe interrotta nel momento in cui sarebbe sopraggiunta l'amica della presunta vittima.



La querelante afferma di aver cercato cure mediche e di aver sofferto dolore e disagio emotivo, a seguito di 'violenza sessuale, abuso, aggressione e percosse'. La denuncia chiama in causa Foxx e anche il locale con tutti i dipendenti, che avrebbero assistito alla scena senza intervenire. Al momento l'entourage di Jamie Foxx non ha risposto pubblicamente alle accuse.



A luglio Jamie Foxx ha parlato dei suoi problemi di salute che l'hanno costretto ad un ricovero la scorsa primavera.