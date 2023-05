Jamie Foxx, l'attore è fuori dall'ospedale già dallo scorso Aprile!

L'attore Jamie Fox è stato ricoverato in ospedale per diverse settimane a causa di complicazioni cliniche sconosciute, portando i fan a preoccuparsi per le sue condizioni. Ultimamente poi, le notizie non sembravano incoraggianti per il futuro dell'attore.

Sembra che, a dispetto della fuga di notizie delle ultime settimane che parlavano delle gravi condizioni di Jamie Fox, l'attore sia in realtà fuori dall'ospedale sin dallo scorso aprile.

La figlia dell'attore si è così espressa sulla faccenda: "Fortunatamente, grazie all'azione rapida e alle ottime cure a cui è stato sottoposto, mio padre è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato ed apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo".

La ragazza sui social, ha poi continuato: "Credo sia triste vedere come i media si siano scatenati. Mio padre è ormai fuori da settimane, in convalescenza. Giusto ieri stava giocando a Pickleball!".

Nonostante la fuga di notizie delle ultime settimane, sembra quindi che l'attore stia bene e che non ci sia più da temere per la sua vita, come già molti fan potevano iniziare a pensare nelle ultime settimane.

Curioso come questa notizia, arrivi in contemporanea al nuovo trailer di God is a Bullet, di Nick Cassavetes. Il film vede come protagonista lo stesso redivivo Jamie Foxx.