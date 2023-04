Jamie Foxx, l'attore di Spider-Man, Miami Vice e Django ricoverato d'urgenza ad Atlanta

Jamie Foxx, attore premio Oscar noto per i suoi ruoli nella saga di Spider-Man, in Django Unchained di Quentin Tarantino e in Miami Vice di Michael Mann, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Atlanta in queste ore.

Come riporta Deadline, la star avrebbe sofferto di una non meglio specificata 'improvvisa complicazione medica' che ha richiesto l'immediato trasporto in ospedale. La notizia è stata confermata dalla figlia di Foxx, Corinne, in un post di Instagram del 12 aprile. "Volevamo condividere la notizia che mio padre, Jamie Foxx, ha avuto una complicazione medica ieri 11 aprile. Fortunatamente, grazie all'azione rapida e alla grande cura dei medici, è già sulla buona strada per il recupero", ha scritto. "Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy in questo difficile momento".

Corrine ha lavorato a stretto contatto con suo padre nel corso degli anni, in particolare nel game show Beat Shazam, che Jamie Foxx ospita e produce esecutivamente. Nell'ultimo periodo, Foxx ha lavorato alla commedia d'azione di Netflix Back in Action nel Regno Unito: il film, che include nel cast anche Cameron Diaz e Glenn Close, sarà distribuito sulla piattaforma di streaming on demand nel corso del 2023. Jamie Foxx è anche a lavoro sul tanto atteso reboot di Spawn, in sviluppo con il creatore del fumetto Todd McFarlane.

