Jamie Foxx, l'attore è ancora ricoverato in ospedale per complicazioni mediche

A distanza di quasi una settimana dall'annuncio pubblico di problemi di salute per Jamie Foxx, sono stati resi noti aggiornamenti sulla situazione dell'attore. Foxx rimane ricoverato in ospedale, nonostante le sue condizioni vengano ritenute stabili, ed è sottoposto a vari test per determinare le cause delle complicazioni in corso.

"Stanno eseguendo dei test e stanno ancora cercando di capire cosa sia successo esattamente" ha rivelato una fonte vicina all'attore alla CNN. Jamie Foxx è stato ricoverato d'urgenza mentre si trovava ad Atlanta per le riprese di Back in Action per Netflix ma le complicazioni di salute non sono avvenute nel corso delle riprese sul set.



Non è stata necessaria nemmeno l'ambulanza perché Foxx ha raggiunto l'ospedale in auto. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni sullo stato di salute della star di Django Unchained e non si conoscono i motivi delle complicanze mediche alle quali è andato incontro.



La figlia Corinne aveva informato la stampa e i fan del problema di salute di Foxx:"Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ieri ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo e le ottime cure è in via di guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo".



Kerry Washington ha inviato un messaggio a Jamie Foxx, mostrandosi affettuosa nei confronti dell'amico e collega che sta vivendo un periodo complicato.