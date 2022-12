Jamie Dornan sarà il prossimo 007? L'attore si risponde ai rumor

Mentre Daniel Craig ha chiuso definitivamente il suo mandato come 007, si è iniziato a parlare dei possibili successori. In questa rosa, si è recentemente aggiunto anche Jamie Dornan che, dopo un anno particolarmente fortunato, ha risposto ai rumor su un suo interessamento al ruolo.

"Ovviamente è bello partecipare a quelle conversazioni" ha detto l'attore irlandese, definendosi felice di essere incluso in questo folto gruppo di papabili prossimi 007. "Se sei un attore di una certa età che ha avuto un buon anno, è inevitabile essere menzionato. Ma probabilmente sostituiranno Daniel Craig con qualcuno che non è mai stato in una di quelle liste" ha fatto sapere, confermando quella che è l'idea di moltissimi fan riguardo un prossimo James Bond che non faccia parte dei grandi nomi di Hollywood degli ultimi tempi.

Dopo le diverse indiscrezioni che vedrebbero Aaron Taylor-Johnson in pole position per il ruolo di 007, le voci non si sono comunque fermate sui social dove continua ad impazzare il toto nome. Il primo ad essere menzionato, addirittura prima dell'uscita di No Time to Die, fu Idris Elba che scherzò sulla cosa pubblicando una foto con Daniel Craig durante la serata dei Golden Globes. Con il passare del tempo la lista si è arricchita sempre di più comprendendo attori come Regé-Jean Page, Luke Evans o un improbabile Tom Holland. Il restringimento del margine d'età di 007 ha spinto fuori da questa lista tantissimi nomi favoriti.

L'idea di Dornan secondo cui il prossimo Bond annunciato dalla famiglia Broccoli non sarà tra quelli chiacchierati fino ad ora, potrebbe essere più che sensata ripercorrendo la stessa strada calpestata da Daniel Craig, mai neanche inserito tra i possibili candidati all'inizio degli anni 2000. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!