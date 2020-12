Jamie Dornan: la lezione che l'attore di 50 Sfumature ha imparato da Robert Pattinson

Jamie Dornan e Robert Pattinson sono due attori che di similarità ne presentano non poche, e per di più sono anche amici; e infatti, il primo ha rivelato di aver preso esempio dal secondo per quanto riguarda alcune decisioni relative alla propria carriera.

Entrambi giovani, inglesi e considerati dei sex symbol; entrambi hanno trovato la popolarità grazie a un franchise di successo (tra l'altro, uno derivativo dell'altro, poiché i libri di Cinquanta Sfumature nacquero come fanfiction di Twilight) ed entrambi hanno poi arricchito il loro curriculum con una certa varietà di titoli anche piuttosto inaspettati.

Jamie Dornan a.k.a. Christian Grey e Robert Pattinson a.k.a. Edward Cullen sono ormai due volti noti di Hollywood, ma hanno saputo fare della versatilità uno dei loro punti di forza.

"Rob è un amico, e provo solo rispetto nei suoi confronti, nelle scelte creative che ha fatto, eccellendo in un film di David Cronenberg un minuto, e andando avanti con il prendere parte a tutti quei progetti meno plateali" ha raccontato in una recente intervista Dornan, che sembra aver fatto tesoro dell'esperienza di Pattinson, e aver intrapreso una simile strada.

Se, infatti, è stata la saga di Cinquanta Sfumature a lanciarlo (sebbene lo avessimo visto anche in serie tv come Once Upon A Time e New Worlds, o nel film con Kirsten Dunst Marie Antoinette), l'attore ha poi proseguito con il prendere parte a progetti decisamente meno appariscenti come la serie tv The Fall, il film A Private War con Rosamund Pike, o l'indie Endings, Beginnings con Sebastian Stan e Shaileene Woodley (con in mezzo il flop Robin Hood - L'Origine della Leggenda e il film Trolls World Tour 2).

Ha dunque dato prova di avere un buon equilibrio nella scelta dei ruoli, senza trascurare la scena indipendente, e ora è pronto a prendere nuovamente esempio da Pattinson.

"Se si dovesse presentare l'opportunità di mostrare quello che posso fare in un modo diverso, in un franchise che ha degli spettatori diversi rispetto a quelli di Cinquanta Sfumature, sarei folle a non prenderla in considerazione" afferma, e onestamente, noi un cinecomic nel futuro di Dornan ce lo vedremmo benissimo. Voi che ne pensate?