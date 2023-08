Jamie Dornan è stato invidioso di Robert Pattinson a causa di Twilight

Jamie Dornan ha recentemente compiuto 41 anni, per l’occasione l’attore ha confessato di aver passato dei brutti momenti a causa di 50 Sfumature di grigio. Precedentemente, Dornan ha rivelato di aver avuto una brutta invidia nei confronti del collega Robert Pattinson a causa del suo successo in Twilight.

In un’intervista a Wired, l’attore ha dichiarato:

“Conosco Rob da sempre. È un ottimo amico. Gli voglio bene. Penso che sia uno degli attori più interessanti ed emozionanti in circolazione. Ma a un certo punto provavo davvero invidia nei suoi confronti, ero geloso. Eravamo tutti amici a Londra, ma lui andava in certi posti, e noi no.

Dornan ha poi chiarito che, sebbene il gruppo di amici dell'attore non abbia esteso "inviti pietosi" a Pattinson dopo la sua notorietà, la riconoscibilità dell'interprete di Edward Cullen ha cambiato parte della loro amicizia.

“Credo che con Rob ci sentissimo come se lui avesse raggiunto il successo prima, quindi ci siamo chiesti: "cosa c’entra con noi?

In un'altra parte dell’intervista, Dornan ha parlato del suo ingresso nell'industria dello spettacolo. Nonostante un inizio entusiasmante, la star di Belfast ha scoperto di avere difficoltà a ottenere ruoli dopo il suo debutto nel 2006:

“Faccio questo lavoro da molto tempo. Ho fatto il mio primo film a 22 anni - Marie Antoinette, con Sofia Coppola, il mio primo film e la mia prima audizione in assoluto. Avevo appena trovato un agente, appena quattro giorni prima. Stupidamente ho pensato: “È proprio facile”, e poi ho lavorato a malapena per otto anni. È stato uno strano modo di iniziare.”

Nonostante questo, complicato inizio, la carriera dell’attore è successivamente decollata. Girano addirittura rumour che vorrebbero Jamie Dornan come prossimo 007. E voi lo vedreste bene in questo ruolo? Fatecelo sapere nei commenti.