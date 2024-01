Jamie Dornan:'Dopo Cinquanta sfumature di grigio andai a nascondermi'

Jamie Dornan è intervenuto su BBC Radio 4 e ha confessato la propria reazione all'uscita nelle sale cinematografiche di Cinquanta sfumature di grigio, il primo film della trilogia diretto da Sam Taylor-Johnson, adattamento del romanzo omonimo di E.L. James. Il film ricevette recensioni parecchio negative e Dornan accusò il colpo.

L'attore britannico, prima del film di Taylor-Johnson, era reduce da un ottimo periodo culminato con il ruolo del serial killer in The Fall:"Arrivavo da recensioni che avevano cambiato la mia carriera per The Fall e una nomination ai BAFTA fino a giungere praticamente al ridicolo" ha esordito Dornan.



L'attore ha ammesso:"Penso di essermi nascosto. La mia famiglia è andata a casa di Sam e Aaron Taylor-Johnson. Loro non c'erano, ci lasciarono la loro casa in campagna e ci siamo nascosti lì per un po' e ci siamo isolanti dal mondo".

Nonostante le stroncature della critica per Cinquanta sfumature, il film fu un successo al box-office, grazie al quale vennero prodotti i due sequel, Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso:"Fece così tanti soldi che i film due e tre vennero approvati all'istante. È stata una cosa strana perché ero consapevole che c'era del ridicolo ed ero vincolato a farne altri due, sapendo che ci sarà molta più condanna da affrontare".



Nonostante tutto, Jamie Dornan, che lo scorso anno ha confessato di aver provato invidia per Robert Pattinson in Twilight, non si è pentito di averli girati:"Ho avuto recensioni molto positive per lavori recenti. E non ce ne sarà nessuna che non menzioni Cinquanta sfumature... Molte recensioni dicono 'È bravo ma non dimentichiamo quando non era bravo qui'. Mi dispiace di averli fatti? No".



A dicembre, Dornan ammise di essere felice di prendersi una pausa dai ruoli di così grande visibilità:"Non ci sarà mai più niente come Cinquanta sfumature, è sembrata molto una cosa a sé stante, specialmente perché si concentrava sul sesso e ciò che gli sta intorno. Ma ci sono altri lavori che portano alla follia di giudizi come le cose da supereroe o James Bond, qualsiasi cosa del genere. Sono riuscito piuttosto bene ad evitare questo tipo di cose sinora. Non sto dicendo che non farei mai più qualcosa di super visibile o un grande marchio con tutti gli occhi puntati addosso... Probabilmente lo farò. Ma sono anche felice di dove sono ora. Posso vivere una vita abbastanza normale, per la maggior parte. Posso sedermi su una metropolitana e star bene. Sono una persona ambiziosa e ho un fuoco dentro me ma negli ultimi dieci anni circa ho capito che non voglio grandi picchi per tutto il tempo. Non mi interessa. Sono felice di continuare come sto facendo, poi un giorno sparire e giocare a golf per il resto della mia vita".

