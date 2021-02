Jamie Dornan di Cinquanta Sfumature e l'esordio in un reality: 'Fui spinto da mio padre'

È diventato famoso grazie alla trilogia di Cinquanta Sfumature al cinema, ma c'è stato un momento, all'inizio degli anni Duemila, in cui Jamie Dornan non sapeva che fare della sua vita. Lo ha raccontato lo stesso attore a Radio Andy di Sirius XM, rivelando che la svolta decisiva arrivò grazie al padre che lo spinse a entrare in un reality show.

Dopo un anno di college, passato per lo più a giocare a rugby e a bere con gli amici, Jamie Dornan decise che l'università non era la sua strada e che doveva dedicarsi ad altro, senza sapere bene a cosa.

"Mio padre era davvero preoccupato, ripeteva: Quali sono i tuoi piani? E io ero in una fase strana, ma tutta la mia famiglia stava cercando di capire cosa potesse fare Jamie dopo" ha ricordato l'attore. Così, una delle sue sorelle scoprì che c'era un casting per un reality show, Model Behavior, in onda in Inghilterra tra il 2001 e il 2002. "Non sapevamo nemmeno cosa fosse. Mia sorella diceva: Dovresti andarci. E io: Che cos'è? E lei: Per diventare un modello. E io: Perché dovrei voler diventare un modello?"

Dopo l'iniziale riluttanza, Jamie Dornan fu convinto a partecipare anche dal padre e da un amico, ed entrò quindi a far parte di Model Behavior, trasferendosi dalla sua Irlanda a Londra. Il reality si è così rivelato il suo trampolino di lancio verso il mondo dello spettacolo.

