Jamie Dorman compie 41 anni: '50 Sfumature? Ho passato un brutto periodo'

Abbiamo assistito più volte all'ascesa di attori e attrici partiti da un ruolo da protagonista in film massacrati dalla critica per poi rivelare le proprie doti in film di altra levatura (leggasi alla voce Robert Pattinson): Jamie Dorman, con il suo passato da Mr. Grey nella saga di 50 Sfumature, è un degno esponente della categoria.

Il nostro Jamie, che oggi festeggia i suoi primi 41 anni, ha recentemente cominciato a raccogliere i frutti del suo impegno grazie a film come Belfast, ma per arrivare a questo punto ha dovuto convincere i tanti detrattori convinti di poterlo vedere esclusivamente in ruolo da belloccio (di nuovo, ricordate Pattinson?) di esser capace di ben altro.

Un percorso, quello di Dorman, che ovviamente si è rivelato tutt'altro che facile: "Ho passato dei brutti momenti a causa di 50 Sfumature, quando lessi delle critiche particolarmente impietose. Una in particolare diceva: 'Jamie Dorman ha il carisma di una ciotola di cereali'. Però poi ho iniziato a trovarle divertenti e a considerarle un modo per trovare ulteriori motivazioni" furono le parole dell'attore.

E voi, da che parte state? Continuate a considerare Jamie Dorman nient'altro che un eterno Mr. Grey o avete finalmente cominciato ad apprezzarlo? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di 50 Sfumature di Grigio.