Jamie Bell e Margaret Qualley saranno Fred Astaire e Ginger Rogers in un nuovo biopic

Un nuovo biopic in produzione agli Amazon Studios racconterà la storia del celebre duo Fred Astaire e Ginger Rogers, interpretati per l'occasione da Jamie Bell e Margaret Qualley.

Si intitolerà Fred & Ginger, il film sull'iconica coppia di attori della Golden Age di Hollywood Fred Astaire e Ginger Rogers, e sarà diretto dal creatore di The End of the F*cking World Jonathan Entwistle.

Prodotta dagli Amazon Studios e da Automatik, la pellicola vedrà collaborare di nuovo Bell e Qualley, già protagonisti del thriller The Chain di Tim Sutton, che in questa istanza daranno vita alla sceneggiatura di Arash Amel (A Private War, Grace di Monaco), atta a raccontare "la vera e mai raccontata storia d'amore di queste due leggende, sia sullo schermo che al di fuori di esso".

Bell, Qualley e Amel faranno anche da produttori, assieme a Max Minghella, Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones.

Fred e Ginger, come erano meglio noti i due artisti, lavorarono insieme a dieci film, a partire da Flying Down to Rio nel 1943 fino ad arrivare a The Barkleys of Broadway del 1949.

Di recente, Margaret Qualley si è aggiunta anche al cast di Maid, la nuova serie Netflix con Nick Robinson, mentre Bell ha da poco girato il film Without Remorse con Michael B. Jordan.