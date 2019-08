Jamie Bell entusiasta della possibilità che l'amico Taron Egerton diventi Wolverine

Nel corso di una recente intervista con Variety Jamie Bell, che ha recitato al fianco di Taron Egerton nel recente Rocketman, è stato interpellato sulla possibilità che il collega e amico diventi il nuovo Wolverine per il Marvel Cinematic Universe.

Come saprete nelle scorse settimane si sono rincorsi insistentemente svariati rumor secondo i quali l'attore del franchise di Kingsman è in contatto con Kevin Feige per raccogliere la pesante eredità di Hugh Jackman, e lo stesso Taron Egerton si è detto entusiasta in proposito.

Ora lo stesso entusiasmo sembra aver contagiato anche Jamie Bell, che nel biopic di Elton John ha interpretato Bernie Taupin.

"Perché no! Può interpretare Elton John, dunque perché no? Anzi, trovo che sia un evoluzione logica! Sono sicuro che amerebbe molto farlo, è davvero un grande. Ed è questo che entra in gioco quando lavori con lui: che non hai idea di quello che potrebbe fare. Per questo sono sicuro che potrebbe farlo. Sarebbe un’altra freccia al suo arco."

Curiosa scelta di parole, dato che fra gli ultimi ruoli di Egerton ricordiamo anche quello di Robin Hood in Robin Hood: L'Origine della Leggenda.

Voi cosa ne pensate in proposito?

