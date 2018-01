James Woods contesta il Codice anti-molestie dell'Academy: "È maccartismo!"

non ci sta: l'attore e produttore hollywoodiano si scaglia contro le Regole di Condotta per contrastare gli abusi sessuali adottate dall'Academy: "Si tratta di Maccartismo puro. La lista nera, di nuovo!"

"Adesso puoi essere inserito nella lista nera dell'Academy anche solo per una voce ..." ha scritto Woods dopo l'annuncio del consiglio, riguardo le regole di condotta aggiornate.



L'Academy ha annunciato un aggiornamento delle sue regole di comportamento, in riferimento alle segnalazioni di cattiva condotta, e non ci è voluto molto perché James Woods spiegasse chiaramente la sua posizione contraria, al riguardo. Woods ha risposto su Twitter alla notizia postata dall'Academy e ha alzato un polverone, definendo le nuove regole "puro maccartismo".

Il CEO, Dawn Hudson, ha inviato una lettera ai membri dell'Academy il 27 gennaio per spiegare come presentare un reclamo per comportamento scorretto sul luogo di lavoro. A partire dall'estate 2018, i membri dell'Academy saranno in grado di segnalare un episodio di cattiva condotta tramite un modulo online o telefonicamente al dipartimento di appartenenza dell'Academy. Ogni rapporto sarà esaminato dal Comitato di appartenenza e dall'amministrazione dell'Academy e quelli ritenuti gravi saranno presi in carico dal consiglio di amministrazione. Il consiglio ha il potere di sospendere o espellere il membro la cui condotta è messa in questione.

"Così facendo, l'Academy ha oggi delineato le sue nuove linee guida per "purgare" i propri membri ", ha scritto Woods in risposta al post. "Gli accusatori, fondamentalmente anonimi, possono formulare qualsiasi accusa. L'"imputato" può invece rispondere solo per iscritto alle affermazioni del suo accusatore. Nessun processo è dovuto. Nessuna audizione. Questo è Maccartismo puro. La lista nera, ricominciamo tutto da capo."