James Wan torna alle sue radici indipendenti con un film horror 'originale e old school'

Come vi abbiamo già raccontato, le riprese di Aquaman 2 non partiranno prima del 2021 a causa del nuovo e atteso progetto di James Wan. Il regista di origini australiane, infatti, a breve inizierà a lavorare su un nuovo film horror originale che ha definito "old school".

Dopo un ultimo periodo in cui ha lanciato franchise di successo come Insidious e il The Conjuring Universe e diretto due blockbuster monumentali in termini di budget (Fast &Furious 7 e Aquaman), il regista australiano è pronto a fare ritorno nel cinema di genere indipendente che ha dato il via alla sua già straordinaria carriera di filmmaker.

"Ci sono state un po di speculazioni sul mio prossimo progetto" ha scritto Wan sul proprio profilo Facebook (via Bloody Disgusting). "Tutto quello che dirò è che sono super entusiasta di tornare alle mie radici indipendenti con questo hard-R thriller. Un'idea horror originale (non un reboot/remake o qualcosa di basato su una IP esistente) fatta di vecchia scuola, effetti pratici e nessun grande set di blue screen."

Nessun sequel o remake per Wan, dunque, che con questo nuovo progetto originale potrebbe dare il via all'ennesimo franchise horror di successo come fatto già con Saw - L'enigmista, Insidious e The Conjuring (vedi: Everycult su The Conjuring).

Il film, di cui al momento non conosciamo né titolo ufficiale né alcun dettaglio della trama, è scritto da Wan insieme allo sceneggiatore Ingrid Bisu e inizierà le riprese questo autunno a Los Angeles. La data di uscita del film non è ancora stata rivelata.