James Wan sta sviluppando anche un nuovo film sul mostro di Frankenstein?

Dopo lo straordinario ed inquietante trailer de L'Uomo Invisibile, nuovo thriller-horror della Blumhouse incentrato sul celebre personaggio della Universal Pictures, un nuovo report di Bloody Disgusting riferisce che James Wan produrrà anche un nuovo film su Frankenstein.

L'annuncio arriva insieme alla notizia che Dexter Fletcher dirigerà Renfield, film incentrato sul servitore di Dracula.

A riportare le due notizie, ovvero quella relativa al progetto di Wan e quella su Renfield, è stata originariamente Variety, che in seguito ad un aggiornamento ha fatto sparire dal suo pezzo ogni riferimento al Frankenstein del regista di The Conjuring, ma Bloody Disgusting è stata lesta a riportare a sua volta la notizia.

Al momento non è chiaro perché Variety abbia rimosso i dettagli sul film prodotto da Wan: la notizia non doveva trapelare così presto? Era completamente errata? Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.

La storia del Dr. Frankenstein e del suo mostro creata dalla scrittrice Mary Shelley è stata raccontata in dozzine di film: se il progetto fosse realtà, allora sarebbe il quarto lungometraggio Universal basato sui classici mostri della major dopo i già citati L'Uomo Invisibile, Renfield e il misterioso Dark Army, film di mostri scritto e diretto da Paul Feig. Tutti e tre i film già annunciati non saranno adattamenti fedeli ma rileggeranno le storie dei personaggi per adattarle nel mondo moderno, quindi è lecito aspettarsi che anche questo Frankenstein segua questa nuova linea.

Che il defunto Dark Universe sia pronto a risorgere, ma in modo diverso da quello che si aspettavano i fan? Staremo a vedere.