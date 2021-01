James Wan, svelata la data di uscita dell'horror Malignant: c'è anche una nuova foto!

Tramite un post sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, il regista, sceneggiatore e produttore James Wan ha annunciato la data di uscita ufficiale del suo nuovo horror Malignant, svelando anche una foto inedita del progetto.

All'inizio di questo mese, la Warner Bros.ha pubblicato un trailer con una raccolta di clip dei film in uscita nel corso del 2021, che come noto saranno distribuiti contemporaneamente nelle sale cinematografiche (quelle aperte) e sul servizio di streaming on demand HBO Max: quella raccolta aveva offerto ai fan anche un first look al film di Wan, svelando il personaggio della star Annabelle Wallis nel letto mentre una figura inquietante si alza dal pavimento alle sue spalle.

Wan adesso ha annunciato sul suo Instagram che Malignant uscirà al cinema e su HBO Max il 10 settembre prossimo. Come potete vedere nel post in calce, l'autore anche condiviso una nuova inquietante immagine del film: la foto mostra una mano guantata che impugna un coltello con ali dorate sulla lama.

Sebbene Wan non abbia fornito dettagli sulla trama o spiegazioni sul coltello, ha offerto una piccola didascalia sul suo nuovo film. "Alla fine l'ho concluso la scorsa settimana. Questo doveva essere il mio 'piccolo horror thriller', una pausa dai blockbuster, ma la pandemia ha aumentato la mole di lavoro fino a quei livelli. Sono super eccitato per questo film. Non so nemmeno come descriverlo. Volevo fare qualcosa di originale e di genere, diverso dagli altri miei lavori, ma sempre sulle atmosfere dell'horror-thriller con cui sono cresciuto. Presto ne saprete di più".

Rimanete sintonizzati.