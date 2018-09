James Wan e il suo approccio ad Aquaman: 'una divertente avventura fantasy'

In attesa del nuovo full trailer ufficiale, il regista James Wan è tornato a parlare di Aquaman, la pellicola stand-alone dedicata al famoso eroe dei fumetti della DC che, al cinema, ha il volto di Jason Momoa.

"Associamo troppo la nostra idea pessima del personaggio e della sua rappresentazione nel cartoon Super Friends, e con essa il suo look, ma è questo che lo rende più cool. La chiave per noi era modernizzarlo. Prendere quel look classico e non renderlo goffo, cercare di rendergli giustizia, omaggiando il suo vecchio costume ma modernizzandolo" ha spiegato James Wan riguardo il look di Aquaman "Non ho mai pensato che Aquaman dovesse avere un tono simile agli altri, sapete? Nella cultura pop è il supereroe più brutto. Quindi bisogna giocare con questa nozione, giusto? Si, cavalca cavallucci marini, ma nel nostro film non riderete quando accadrà. Abbiamo cercato di prendere tutto quello che le persone pensano sia goffo di questo mondo e abbiamo tentato di renderlo più cool e avventuroso".

"Non volevo realizzare un film su supereroi, ma volevo realizzare un divertente action fantasy molto avventuroso" ha continuato il filmaker "per me era importante farmi fare il mio film e avere la mia libertà creativa. Non voglio essere un mestierante. Volevo metterci la mia firma, la mia estetica, creare i personaggi. Si, Aquaman era stato esplorato in Justice League ma volevo che in questo film fosse qualcosa di nuovo, in un certo senso. Si, ho reso omaggio a quello che è accaduto nell'altro film ma, allo stesso tempo, volevo avere la mia libertà. Non avere altri personaggi dell'Universo DC nella mia pellicola non mi ha legato ai progetti di altri filmaker e, viceversa, il mio film non legherà nessun'altro filmaker nella realizzazione dei loro progetti personali.".