James Wan smentisce i rumor sui villain di Aquaman e svela altri dettagli

Nonostante la performance di, il prossimo film stand-alone dedicato al personaggio di Aquaman è atteso dai fan della, anche per via della regia di un autore come

E dopo la prima foto ufficiale di Jason Momoa nel ruolo, il regista James Wan ha deciso di parlare di alcune voci di corridoio riguardanti i rumor su Aquaman e i suoi villain. Infatti sembra che nel cinecomic ci siano ben tre villain: Patrick Wilson come Orm/Ocean Master, Abdul-Mateen nel ruolo Black Manta e Dolph Lundgren come King Nereus. A quanto pare, non sarà effettivamente cosi.

"Questo è quel che dirò: non ci saranno tre villain" smentisce Wan nell'intervista "Penso sia ridicolo. Non farei mai una storia di origini includendo tre villain. Penso che bisogna muoversi a piccoli passi in questi casi".

"Voglio introdurre la figura di Arthur Curry in maniera potente ed emotiva" continua il regista "Voglio introdurre Mera, interpretata da Amber Heard, e poi ci sono Nicole Kidman e Temuera Morrison che interpretano i suoi genitori, ovviamente. Sappiamo che ci sarà Black Manta, ma mettiamola in questo modo: Patrick Wilson interpreterà l'antagonista principale. Non voglio usare il termine 'villain', ma antagonista".

Aquaman, prodotto dalla DC Entertainment, arriverà nei cinema americani in tempo per le festività Natalizie del 2018.