James Wan, il regista di The Conjuring realizzerà un horror post-apocalittico!

Il maestro dell'horror moderno James Wan si sta preparando a realizzare quello che sembra un nuovo progetto piuttosto eccitante: un horror post apocalittico che nascerà dall'ennesima collaborazione fra la sua casa di produzione Atomic Monster e la >New Line Cinema della Warner Bros.

Secondo quanto riportato, il nuovo film horror originale non ha ancora un titolo ma è stato sviluppato dall'esordiente Bishal Dutta, che sarà anche il regista. Sebbene nel rapporto non siano state rivelate troppe informazioni, il progetto è descritto come "un film horror originale ambientato in una Los Angeles post-apocalittica".

Il film segna solo l'ultima di una lunga serie di collaborazioni tra la compagnia di James Wan e la New Line: il regista e il famoso studio di produzione hanno collaborato all'intero franchise The Conjuring Universe, inclusi i tre spin-off di Annabelle, i tre film di The Conjuring e lo spin-off stand-alone The Nun. Dalla collaborazione delle due parti sono nati anche altri titoli di successo come The Curse of La Llorona e Lights Out, senza dimenticare il film originale di prossima uscita Malignant, che segnerà il ritorno di Wan come regista: le riprese del film sono finite quasi un anno fa, e probabilmente arriverà nei cinema quando l'emergenza coronavirus sarà definitivamente rientrata.

Allo stesso modo, nel 2021 uscirà l'attesissimo The Conjuring 3: nell'attesa recuperate il nostro Everycult su The Conjuring.