James Wan produrrà un nuovo horror intitolato The Troop

Il sempre più impegnato James Wan ha preso in carico la produzione di un nuovo film horror. Secondo quanto rivelato da Variety, infatti, il regista di Aquaman e The Conjuring produrrà il "camping movie" The Troop tramite la sua Atomic Monster.

La casa di produzione di Wan ha acquisito i diritti dell'omonimo romanzo scritto da Nick Cutter: la storia segue le vicende di un gruppo di ragazzi che, una volta partiti per un viaggio in campeggio, si ritrovano a lottare per la propria vita quando il loro accompagnatore diventa preda di un'aggressiva infezione ultraterrena.

Il film è prodotto dalla Atomic Monster in collaborazione con JS Entertainmen e Starlight Media, e sarà diretto da E.L. Katz (Channel Zero: Dream Door, Cheap Thrills). Michael Clear agirà in veste di produttore insieme a Judson Scott. La sceneggiatura è adattata per il grande schermo da Noah Gardner e Aidan Fitzgerald, ingaggiati anche dalla Warner Bros. per scrivere lo spin-off di Aquaman, The Trench.

La Atomic Monster sarà a breve impegnata per la realizzazione di The Conjuring 3, terzo capitolo della saga che per la prima volta non vedrà Wan dietro la macchina da presa. Il film debutterà nelle sale l'11 settembre 2020.

Wan, prima di tornare a collaborare con Jason Momoa per il sequel di Aquaman, tornerà alle sue radici indipendenti per dirigere un film horror originale e che ha definito "old school": il regista ha infatti confermato che il film utilizzerà solo effetti pratici.