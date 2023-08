James Wan portato d'urgenza in ospedale: cosa è successo al regista di Aquaman e Conjuring

Dopo gli ultimi aggiornamenti su Aquaman & The Lost Kingdom, purtroppo ne abbiamo anche uno che riguarda la vita privata dal famoso regista James Wan, creatore e deus ex machina del franchise di The Conjuring.

Ingrid Bisu, attrice di The Nun sposata con l'autore, in queste ore ha condiviso sulle sue storie di Instagram un video nel quale James Wan spiegava ai suoi follower di essere stato portato d'urgenza in ospedale nei giorni scorsi: il regista ha reso pubblica una foto che lo vede disteso nel suo letto d'ospedale con un camice dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles, in California, foto accompagnata dal seguente messaggi: "Grazie Cedar Sinai per esserti preso cura di me."

La Bisu ha aggiunto anche un suo commento personale alla foto, rivelando quanto questa disavventura abbia reso spaventosi gli ultimi due giorni della coppia e ringraziando l'ospedale per il lavoro svolto. Per fortuna, l'attrice ha anche sottolineato che James Wan "è già e in via di guarigione": "Sono stati un paio di giorni e di notti estremamente difficili e spaventosi. Non vorresti mai dover correre al pronto soccorso nel cuore della notte e poi dover rimanere in ospedale. La struttura del Cedars Sinai è davvero la migliore!! Ha i migliori dottori, infermieri, tecnici, tutte persone meravigliose. James ora è al sicuro e in via di guarigione".

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle condizioni del regista. Nel frattempo, vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Nun 2.